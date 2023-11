Le parole di Florentinodal palco dell'assemblea generale del Real Madrid:"Il calcio sta attraversando una crisi istituzionale senza precedenti" dice Perez dal palco dell'assemblea generale madridista. "La situazione è molto grave. O si reagisce adesso o il calcio non sopravviverà. Il problema principale è che ci sono dirigenti che agiscono senza pensare ai tifosi. Il calcio europeo non appartiene al presidente della La UEFA. né quello spagnolo a quello della Liga. La Superlega è più necessaria che mai. L'obiettivo è offrire il miglior calcio e sono i club a dover controllare il proprio destino. Sono sempre di più i club che perdono milioni ogni anno, non importa quanti soldi abbiano i loro proprietari. E chiedo più regole per il Fair Play Finanziario, che alcuni club non rispettano senza alcuna conseguenza. Questa situazione non è stabile, non può esserlo. Sarà una competizione meritocratica".