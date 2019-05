Florentino Perez racconta il mercato del Real Madrid. Il presidente dei blancos a Radio Onda Cero ha parlato così di due trattative, tra presente e passato: "Ho incontrato Ramos e i suoi rappresentanti nel mio ufficio, mi hanno chiesto di lasciarlo partire gratis perchè i trasferimenti sono molto complicati nel calcio cinese. Ho risposto che non poteva, e che avremmo parlato col club cinese interessato. È impossibile cedere gratuitamente il proprio capitano, sarebbe un precedente terribile".



RONALDO - "È sempre stato esemplare, non ha mai creato problemi: è stato il mio miglior acquisto, non c'è mai stato alcun problema tra noi. Non è andato via per problemi col Fisco: voleva cambiare e migliorare il suo contratto, condizioni che ha trovato con la Juventus. È stata la miglior soluzione per tutte le parti in causa. Se ho parlato di nuovo con lui? Certe cose private non si raccontano...".