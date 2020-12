Nel corso dell’assemblea dei soci, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato del futuro di Sergio Ramos, in scadenza di contratto a giungo, e Zinedine Zidane, al centro della critica per i risultati altalenanti di questo avvio di stagione: “Siamo orgogliosi dei giocatori perché hanno messo l’anima per vincere la Liga. E alla guida c’è Zidane, che ha già undici titoli con il Real Madrid. Continuiamo a fidarci di questa squadra guidata dal nostro capitano, Sergio Ramos, che è stato inserito per l’undicesima volta nella squadra migliore del mondo”.