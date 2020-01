Non è un sicuramente un soggetto banale Florentino Perez, ma non lo scopriamo oggi. Come si legge su Tuttosport, infatti, il presidente dei Blancos ha glacialmente bocciato una possibile trattativa per portare a Madrid Paul Pogba.

'Pogba? Non so chi sia' ha tuonato il numero 1 delle Merengues, quasi per esorcizzare il fatto che bene o male quasi tutti si aspettano almeno un tentativo da parte del club più ricco al mondo per portare dalla loro uno dei centrocampisti migliori sulla scena. Non fosse altro, però, che un ragazzino uruguaiano si sia imposto in maniera assai prepotente nel centrocampo del Real, rendendo inevitabilmente di troppo qualsiasi trattativa per qualsiasi giocatore. A maggior ragione se la cifra per acquistarlo si aggira intorno ai 150 milioni. Federico Valverde, età 19 anni, si è preso la scena e a Madrid è già un beniamino. Ancor di più dopo la finale di Supercoppa di Spagna. Un eventuale passaggio di Pogba al Real sembra scongiurato insomma: la corsa si riduce ad una sola concorrente, la Juve. Che intanto gongola.