Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato a margine dell'assemblea dei soci del club, come riportato da Ok Diario in Spagna: "Dobbiamo ritrovare la fame e l’intensità che abbiamo perso la scorsa stagione. Caratteristiche che ci hanno portato a un lungo periodo di successi. Quando le stagioni vanno così male occorre fare autocritica e ripartire. I successi ci hanno distratto. Stiamo recuperando terreno, con questi giocatori riprenderemo il cammino. Non abbiamo mai investito così tanto in giocatori, anche se avevamo già una grande squadra. Abbiamo seguito Neymar e Bruno Fernandes. Mbappé? Stiamo lavorando per portare grandi giocatori a Madrid in futuro. Hazard è il miglior giocatore in Europa".