Florentino Perez, presidente del Real Madrid, non dimentica Cristiano Ronaldo. Le pagine scritte con la maglia del Real Madrid dal campione portoghese, che oggi compie 35 anni, sono ormai nella storia del calcio, non solo del club. Così, Florentino non ha mancato l'occasione ed al portoghese Record, ha rilasciato questa dichiarazione: ​"Congratulazioni al miglior giocatore del mondo, non ti abbiamo dimenticato". Il finale del messaggio la dice tutta su come, in quel di Madrid, abbiano preso il trasferimento di Ronaldo alla Juventus la scorsa estate: una ferita ancora da cicatrizzare.