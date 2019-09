Come riportato dallo spagnolo As, Florentino Perez ha parlato anche di mercato in occasione dell'Assemblea Generale del Real Madrid. Il presidente ha parlato delle strategie dei blancos, che avrebbero - com'è noto - puntato un francese: "Sì, Certo che ci piace un francese, andremo per acquistarlo. Ma non ce lo vendono" ha detto PErez, lasciando aperto il dubbio che si trattasse di Mbappe o di Pogba.