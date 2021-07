El Confidencial pubblica nuovi audio "rubati" al presidente del Real Madrid, che attaccae Mourinho. Sul portoghese della Juve dice: "È pazzo, questo ragazzo è un idiota, un uomo malato. Pensi che questo ragazzo sia normale, ma non è normale, altrimenti non farebbe tutto quello che fa. L'ultima cosa stupida che ha fatto l'hanno vista tutti... Perché pensi che abbia fatto quella cosa stupida?". Il contesto non è specificato, ma dovrebbe riferirsi alla mancata esultanza di Ronaldo, nel settembre 2012."Mendes non cura nulla di lui. Così come non si occupa di niente riguardo a Mourinho. Anche per le interviste. Niente di niente. Sono ragazzi con un ego terribile, entrambi viziati, l'allenatore e lui, e non vedono la realtà, perché entrambi potrebbero guadagnare molti più soldi se facessero diversamente. Sono entrambi anormali, perché stiamo parlando di molti soldi nell'area del diritto all'immagine. Inoltre, con quella faccia che hanno, con quel lato provocatorio, che non piacciono a tutti. È l'esatto contrario della pubblicità!".