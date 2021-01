3









Una vigilia di Supercoppa niente male, quella vissuta dalla Juventus. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, ospite "d'onore" alla Continassa è stato il presidente del Real Madrid Florentino Perez. Tre ore nella sede bianconera, l'incontro con il numero uno juventino Andrea Agnelli. Un incontro politico, che però ha sfumature anche di mercato. IN UFFICIO - Il presidente bianconero si è infatti intrattenuto in una riunione decisamente lunga, più o meno di tre ore. Per CM, si sarebbe parlato nello specifico di politica calcistica. Perez è di fatto il principale promotore della Superlega: lo spagnolo ci teneva particolarmente a incontrare il collega italiano, e appena ha potuto è arrivato a Torino. Il mercato? Calciomercato.com parla di interessi incrociati: Juve e Real, anche dopo l'operazione Cristiano Ronaldo, hanno sempre mantenuto ottimi rapporti. Prove di questo sono stati i recenti contatti per Marcelo o Isco. E sullo sfondo resta sempre il destino di Zinedine Zidane. Che ai bianconeri, prima o poi, arriverà anche da allenatore.