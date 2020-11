1









La Juventus Women di Rita Guarino va a caccia dell'ottava vittoria consecutiva. Le bianconere stanno tenendo un ritmo impressionante ma il Milan, alle spalle in classifica, non rallenta e obbliga la squadra a rimanere concentrata e avere i tre punti come unico obiettivo. Girelli e Bonansea, dopo le prove tutt'altro che brillanti dell'ultimo match contro il Sassuolo, sono a caccia del riscatto che, nel loro caso, prende la forma di una rete che si gonfia e di un'esultanza a perdifiato. Di fronte, la Florentia San Gimignano che sta disputando un discreto campionato di metà classifica e che in attacco schiera la calciatrice più pericolosa: Sofia Cantore, attaccante classe '99 di proprietà della Juventus e già autrice di quattro reti in questa stagione.



IL TABELLINO



FLORENTIA-JUVENTUS WOMEN: 1-2



Marcatrici: (Wagner 44', Caruso 53', Girelli 55')



FLORENTIA SAN GIMIGNANO (4-3-3): Friedli; Ceci, Dongus, Pisani, Bursi; Bardin, Wagner, Re; Martinovic, Cantore (Nilsson 76'),Pugnali (Dahlberg 70'). A disp. Rodella, Bolgioni, Imprezzabile, Kuenrath, Tampieri, Bolognini, Anghileri. All. Carobbi

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Rosucci (Hurtig '45), Caruso, Pedersen; Bonansea (Maria Alves '45), Girelli (Staskova 80'), Cernoia. A disp. Bacic, Tasselli, Galli, Staskova, Zamanian, Caiazzo, Giordano. All. Guarino



AMMONIZIONI: (Pisani (F) 25', Caruso (J) 81')



Arbitro: Sig. Roberto Lovison di Padova



La diretta testuale su Ilbianconero.com:



83' - Staskova sradica il pallone dai piedi della difesa della Florentia e serve Hurtig che non gestisce bene il contropiede



75' - Bella azione della Juventus, Maria Alves crossa in mezzo ma non trova la deviazione di una compagna



70' - Cernoia perde una palla sanguinosa al limite dell'area bianconera, Cantore entra in area e non centra la porta per pochi centimetri



64' - Conclusione dalla distanza di Martinovic, tiro debole



55' - GOL DELLA JUVENTUS, Girelli è fredda dagli undici metri e trasforma il rigore guadagnato da Hurtig



53' - PAREGGIO DELLA JUVENTUS, Caruso aggancia in area un pallone teso di Cernoia e da pochi metri non fallisce l'obiettivo



47' - Subito lo spunto di Maria Alves che imbeccata da Girelli brucia la difesa e manca la porta di poco



45' - Riparte il match con le bianconere sotto di 1 a 0. Fuori Rosucci e Bonansea, entrano Hurtig e Maria Alves



INTERVALLO



44' - GOL DELLA FLORENTIA, Wagner pesca il Jolly, riceve al limite dell'area e piazza il pallone all'incrocio



43' - Azione combinata sulla sinistra Cernoia-Bonansea, il cross di quest'ultima è lento e facile preda di Friedli



37' - OCCASIONE JUVENTUS, Bonansea stacca più in alto di tutte da calcio d'angolo e non trova l'incrocio per una questione di centimetri



33' - Conclusione da casa sua di Bonansea, Friedli ha gioco facile a bloccare il pallone



28' - OCCASIONE PER LA FLORENTIA con Wagner che conclude di punta e con una traiettoria velenosa impensierisce Giuliani che risponde presente



25' - Prima conclusione della Florentia con Cantore, il tiro è debole e facile preda di Giuliani



23' - Palla in area di Boattin che crea confusione negli ultimi undici metri, le bianconere non riescono a trovare la deviazione in porta



20' - Juventus in costante proiezione offensiva: due calci d'angolo consecutivi che la difesa della Florentia è abile a respingere



14' - Girelli lancia Bonansea che controlla al volo e si butta in area, brava la difesa della Florentia a chiudere una probabile occasione da gol



6' - Caruso lamenta una trattenuta in area non sanzionata dall'arbitro



3' - OCCASIONE PER LA JUVE, azione magistrale delle bianconere, palla in mezzo di Boattin che pesca Rosucci sola nell'area piccola, la conclusione è debole



0' - Lovison fischia l'inizio del match; Juventus Women in campo con la terza maglia arancione