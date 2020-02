La Juventus Women sfida la Florentia oggi, sabato 1 febbraio, alle ore 14.30. Sfida valida per la 14a giornata del campionato di Serie A femminile nel quale le bianconere di Rita Guarino sono ancora imbattute e hanno in Girelli un cecchino infallibile capace di segnare 13 gol in altrettante gare di campionato. Occhio però alle toscane che in campionato hanno battuto due big come Roma e Milan. Nulla è scontato, quindi, e la Juve lo sa bene. Il match sarà seguito in diretta su Ilbianconero.com e in diretta video su Tim Vision e Juventus Tv.