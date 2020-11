7







di Marco Amato

Ottava vittoria consecutiva per la Juventus Women che dopo essere stata sotto ribalta il risultato con Caruso e Girelli e vince 2 a 1 con la Florentia. Prova determinata e matura delle bianconere; Guarino ci mette lo zampino e azzecca i cambi nella ripresa.



GIULIANI 6.5 - Poco impegnata, sicura quando deve intervenire: è incolpevole sul gol subìto



LUNDORF 6.5 - Fase difensiva senza sbavature, offre poco quando la squadra sale



HYYRYNEN 7 - Brava ad alzare la linea, pressare le attaccanti avversarie e recuperare in fretta il pallone



SEMBRANT 6.5 - Normale amministrazione al centro della difesa bianconera, sempre puntuale



BOATTIN 6.5 - Lotta in difesa e spinge in attacco, porta superiorità alla manovra bianconera



ROSUCCI 6 - Gioca qualche metro più avanti rispetto alle compagne di reparto e si inserisce in area, fallisce un gol da pochi metri nei primi minuti (Dal 45' HURTIG 6.5 - Entra e si guadagna il rigore trasformato da Girelli, gran ritmo)





CARUSO 7.5 - Ovunque a centrocampo, pressa e smista palloni, brava nell'aggancio in area in occasione del gol dell'1 a 1



PEDERSEN 7 - Morde le caviglie delle avversarie, spezza il ritmo di gioco quando la Florentia prova a ripartire; uno schermo davanti la difesa



BONANSEA 6.5 - Qualche buon inserimento sulla destra, un po' per sfortuna, un po' per imprecisione fallisce un paio di occasioni buone (Dal 45' MARIA ALVES 7 - Impatto devastante sul match, entra determinata e mette in crisi la difesa avversaria)



GIRELLI 7.5 - Poco pericolosa in fase realizzativa, aiuta la manovra di gioco ricevendo palla spalle alla porta e servendo gli inserimenti delle esterne. Fredda dal dischetto del rigore, segna il 2 a 1 (Dall'80' STASKOVA 6 - Crea un paio di buone azioni offensive)



CERNOIA 7 - Una spina nel fianco della difesa della Florentia, qualche buono spunto che crea occasioni pericolose (Dall'89' GALLI s.v. - Una manciata di minuti giocati con attenzione)



GUARINO 8 - Come le vittorie consecutive della sua squadra; azzecca i cambi nella ripresa e ribalta lo svantaggio