La Juventus di Rita Guarino corre a mille e non vuole più fermarsi: 12 vittorie e 1 pareggio in 13 partite, primo posto in classifica con 37 punti. Oggi le Women sfideranno la Florentia.



TABELLINO



Florentia (4-3-3): Schroffenegger; Bursi, Dongus, Rodella, Ceci; Imprezzabile (73′ Vicchiarello), Wagner, Re; Nocchi (63′ Dupuy), Martinovic (81′ Roche), Nilsson. All. Carobbi. A disp. Tampieri, Lipman, Abati, Lotti, Natal, Roche L.



Juventus Women (4-2-3-1): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso (83′ Galli); Maria Alves (60′ Bonansea), Rosucci (73′ Staskova), Cernoia; Girelli. All. Guarino. A disp. Bacic, Sikora, Franco, Panzeri, Zamanian, Salvai.



Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.



Ammonita: Dongus.



94' - E' finita. La Juventus frena contro la Florentia e non trova il gol: 0-0 finale, con le bianconere che confermano il primo posto in classifica e l'imbattibilità".





76'- Tentativo di Picchiarello, il pallone finisce sul fondo. 63' - Gran tiro di Girelli deviato dal portiere avversario.



45'- Occasioni da una parte e dall'altra, ma all'intervallo il punteggio è bloccato sullo 0-0



44'- Pedersen vicina al gol con un tiro da dentro l'area respinto da Buersi di schiena.



23' - Dopo un avvio ad alti ritmi le squadre sono un po' calate.



11'- Ancora il portiere viola respinge un tiro di Alves da fuori area



10'- Gama respinge un tiro di Re



8'- Il portiere viola devia in angolo un tiro di Girelli che si era liberata di un'avversaria.



1' Partiti