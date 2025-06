Florent Ghisolfi alla Juventus? La situazione

Getty Images

Ghisolfi alla Juve? Le ultime

Il calciomercatosi muove non solo sul fronte giocatori, ma anche nella costruzione dell’organigramma dirigenziale. Come riportato da Tuttosport, tra le idee al vaglio del direttore generale Comolli, spunta il nome di Florentcome possibile nuovo direttore sportivo.Ghisolfi, reduce dall’esperienza alla Roma, ha recentemente risolto consensualmente il proprio contratto con il club giallorosso. Alla base della separazione ci sarebbero motivazioni legate all’insoddisfazione della dirigenza capitolina per i risultati ottenuti in sede di mercato. Al momento, non ci sono offerte ufficiali sul tavolo per il dirigente francese, ma il suo profilo piace e potrebbe tornare utile alla Juventus, che è ancora alla ricerca di una figura chiave per il ruolo di ds.

L’organigramma della società bianconera è in fase di ridefinizione e Ghisolfi, con la sua esperienza internazionale e le sue competenze, potrebbe rappresentare una soluzione concreta e funzionale al nuovo progetto tecnico. La Juventus riflette, e nel frattempo valuta anche profili alternativi per completare la nuova struttura dirigenziale. Ma l’idea Ghisolfi è da prendere in considerazione.