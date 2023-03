Una rivoluzione totale. Figlia soprattutto delle parole di Antonionell'ultima conferenza stampa, che dopo il pareggio col Southampton nell’ultima giornata diha visto la posizione del tecnico incrinarsi sempre di più. Del resto, l'ex Juve ha criticato sia la società che i giocatori. E ora si sta riflettendo sul futuro dell'allenatore, ma non solo.Sì, perché il futuro di Conte è intrecciato con quello di, che rischia di pagare in prima persona il flop di Antonio. Come racconta Calciomercato.com, è stato lui a portare l’allenatore a Londra per ricomporre la coppia che aveva scritto un pezzo di storia della. Lo stesso Paratici aveva convinto il presidente Daniel Levy a dare piena fiducia al tecnico italiano, oltre naturalmente a sottoscrivere un super ingaggio da quasi 35 milioni di euro.Dietro la decisione potrebbe esserci anche il caso Juve? Il giorno chiave per Paratici è il 19 aprile, data in cui il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dal dirigente italiano dopo l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla Figc per il caso Juve. Se la squalifica verrà confermata, anche in caso di addio al Tottenham un ritorno in Italia non sarebbe possibile. Se invece la sentenza dovesse essere ribaltata - o anche ridotta ai minimi - non è escluso che Paratici possa tornare in Serie A.