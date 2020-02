Your browser does not support iframes.

Da una parte c'è Ronaldo, dall'altra ci sono Higuain, Pjanic e Bonucci. Ahi, Juve. Ahi. La sconfitta di Verona vale un bel 'flop', così come titola La Gazzetta dello Sport nelle use pagelle. "Juve con meno fiato e testa dell'Hellas - si legge sul quotidiano -. Butta nel cestino il regalo di Ronaldo, sembra senza motivazioni... e non è normale". No, non lo è affatto. Così come non lo è l'intervento di Bonucci, che colleziona tre 5 in pagella: "Prima il Var lo salva sul gol di Kumbulla (si fa superare dalla traiettoria della punizione di Veloso), poi lo condanna sul rigore (fallo di mano). Sul piano tecnico è colpevole in tutt'e due i casi", il giudizio del Corriere dello Sport.



Tutti i voti dei quotidiani sono nella nostra gallery dedicata: date uno sguardo.