Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’Oro a Christian, attapirato per i risultati deludenti e le critiche social che hanno segnato lo sbarco della Bobo Tv su Raiuno in occasione dei Mondiali di calcio. "La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi.".