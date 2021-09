Il Daily Star ha stilato l'elenco dei 10 peggiori acquisti nella storia della Premier League, che si chiama così da inizio anni Novanta ed è diventato in un paio di decenni il campionato più in vista del mondo. Nella lista ci sono anche due giocatori attualmente alla Juventus, entrambi peraltro acquistati a suo tempo dal Chelsea:C'è anche un "italiano" come Luis Alberto, oggi alla Lazio e flop al Liverpool, messo alla posizione numero 8. E in cima alla lista chi troviamo? Angel Di Maria, flop al Manchester United poi divenuto punto fermo del Paris Saint-Germain, oltre a essere chiaramente un elemento importante della nazionale argentina.