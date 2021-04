"Ho comunicato alla squadra che durante la settimana ho chiesto al club di liberarmi dal contratto. Mi sembrava giusto, dopo una vittoria così pesante, informare i ragazzi. Era importante che fossi io a dirglielo”. Hansi Flick pronto a salutare il Bayern Monaco, l'ha comunicato a Sky Sport dopo l'ultima partita con i bavaresi. "In Nazionale? Il mio futuro non è affatto chiaro - ha detto al termine di Wolfsburg-Bayern -. Non ho mai parlato con nessuno a riguardo. Vengo da un periodo intenso e pieno di impegni importanti. La Dfb è un’opzione, ogni allenatore ci ragionerebbe su. Devo però prima elaborare l’addio al Bayern. Le ultime settimane non sono state facili. Non c’è altro da dire". Tra i possibili successori c'è anche Massimiliano Allegri.