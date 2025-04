Flick parla delle condizioni di Lewandowski

Getty Images

L’allenatore tedesco Hansi Flick ha parlato delle condizioni di Robert Lewandowski, attualmente fuori dai campi per infortunio. Durante la conferenza stampa, il tecnico del Barcellona ha scelto la via della prudenza, senza sbilanciarsi sui tempi di recupero del centravanti polacco.“Quando sarà pronto per giocare e tornare in campo, saremo felici di riaverlo”, ha dichiarato Flick, lasciando intendere quanto la squadra tenga al ritorno del suo bomber. Tuttavia, il tecnico ha anche sottolineato che al momento non ci sono certezze sui tempi di rientro. “Al momento, non sappiamo quanto tempo ci vorrà. E non vogliamo nemmeno fare previsioni”, ha aggiunto.

Un approccio cauto, che riflette sia il rispetto per la salute del giocatore che l’intenzione di evitare pressioni inutili. Lewandowski, pilastro dell’attacco e leader tecnico, è una pedina fondamentale per la squadra. Tuttavia, lo staff tecnico e medico sembra intenzionato a non forzare i tempi di recupero, preferendo attendere il momento giusto per il suo rientro.Nel frattempo, il gruppo dovrà fare a meno del suo attaccante di riferimento, puntando su alternative offensive e soluzioni tattiche diverse in attesa del suo ritorno.