Flick conferma: 'Lewandowski verrà in panchina, entrerà se ce ne sarà bisogno'

Hansi Flick è intervenuto in conferenza stampa direttamente da San Siro per presentare la gara di ritorno della semifinale di Champions League che vedrà il Barcellona affrontare l'Inter martedì sera a San Siro.Si riparte dal pirotecnico 3-3 della gara d'andata che mantiene apertissimi i giochi per la qualificazione alla finalissima di Champions League che si giocherà il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera. La vincente di Inter-Barcellona se la vedrà contro una tra PSG e Arsenal.Flick, nel frattempo, ha recuperato Robert Lewandowski. L'attaccante polacco aveva saltato la gara d'andata causa infortunio, ma è tornato a piena disposizione per il match che si giocherà a Milano. Ma il numero 9 blaugrana giocherà titolare al Meazza? Ecco la risposta di Flick.

Flick su Lewandowski: le parole

LEWA IN PANCHINA - "Lewandowski sta bene e si accomoderà in panchina. Entrerà se ce ne sarà il bisogno".