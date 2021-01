Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa, confermando di fatto l’addio di David Alaba a fine stagione: "È sempre possibile che un giocatore possa andar via quando il contratto scade. La speranza è l'ultima a morire anche da quel punto di vista percepisco che le cose stanno andando nella direzione dell’addio". In Spagna danno per fatto il passaggio al Real Madrid (qui i dettagli).