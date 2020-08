Flavio Briatore ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus. L'imprenditore, secondo quanto riferito da L'Espresso, non sarebbe in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono definite serie.



Briatore, tifoso della Juve, è stato al centro di diverse polemiche in quanto il suo locale in Sardegna, il Billionaire, si è rivelato un focolaio attivo di Covid. Agli 8 casi rilevati nei giorni scorsi, se ne sono aggiunti 52, per un totale di 60 contagi tra le persone dello staff. A ferragosto, inoltre Briatore ha partecipato a una partita di calcetto presso l'hotel Cala di Volpe: tra loro anche Sinisa Mihajlovic, risultato positivo nella mattinata di domenica.