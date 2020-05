Il mercato che verrà sarà un mercato fatto di inventiva, di scambi e di opportunità, non si vedranno trasferimenti dalle cifre esorbitanti, dal momento che l’emergenza coronavirus ha ridotto il potere d’acquisto di tutti i club. La Juventus sta ragionando in quest’ottica, individuare giocatori dall’appeal europeo che possano essere sacrificati per arrivare a obiettivi di mercato. Insomma, contropartite tecniche che possano fare gola. Come riferisce Calciomercato.com, la dirigenza bianconera avrebbe preso questo tipo di decisione per Douglas Costa, che non ha mai inciso appieno nella sua avventura a Torino. Penalizzato da una serie di infortuni muscolari, il rendimento del brasiliano è stato incostante, portandolo a segnare, dal 2017, solo 9 gol in 90 partite.



APPEAL EUROPEO - La Juventus valuta Douglas Costa non meno di 50 milioni di euro, ed è pronta ad ascoltare le offerte che verranno recapitate al telefono di Fabio Paratici. Il brasiliano può rivelarsi una preziosa arma per il calciomercato estivo, sia in termini economici che tecnici: la sua cessione porterebbe a risparmiare sull’ingaggio (guadagna 6 milioni all’anno), in più l’esterno bianconero ha una lunga lista di estimatori. A partire dalla sua ex squadra, il Bayern Monaco, che lo aveva chiesto in prestito a gennaio, passando per le squadre di Manchester dove la Juve sta trattando Pogba e Gabriel Jesus, fino alla Francia, forse il territorio più caldo. Il Paris Saint-Germain lo ha messo nel mirino con il ds Leonardo suo grande fan, per questo potrebbe rientrare nell’operazione Icardi, qualora il club parigino versasse 70 milioni si euro nelle casse dell’Inter. Da arma in più sul campo, a preziosa pedina di scambio sul mercato: Douglas Costa è cedibile, la Juve ha deciso.