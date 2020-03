La Juventus ha ben pensato di far partite un flash mob, invitando i fan a colorare le case con i colori bianco e nero e a postare una foto, promettendo di ripubblicare le migliori. La risposta dei tifosi non è tardata, intenti a comporre un quadretto che rappresenti al meglio l’animo juventino. Obiettivo del flash mob colto al meglio da un fan, che il club ha retwittato: Tazza in mano della Juventus con una maglia con la scritta ‘proud’, come a dire: ‘fiero di essere juventino ‘. Alle sue spalle una sfilza di maglie da gara, un pallone e un originalissimo orologio con il marchio Juve.