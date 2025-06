Flamengo, Danilo esulta: 'Il Chelsea forte, ma siamo stati migliori'

Getty Images

è stato grande protagonista nelle scorse ore del secondo match delvinto dal suocontro il Chelsea, durante il quale ha anche segnato un goal. Al termine della gara l'ex- con il quale si sono complimentati a distanza anche alcuni suoi compagni in bianconero come Federico Gatti - ha parlato ai microfoni di DAZN, esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria: "È stata una partita tra due grandi squadre, che vogliono controllare il gioco e la partita. Penso che abbiamo fatto un'ottima gara, l'abbiamo controllata con intelligenza. Il Chelsea è molto forte però siamo stati migliori e abbiamo vinto con merito", le sue parole.

Le parole di Danilo

Danilo ha poi aggiunto: "È il calcio. Noi volevamo vincere. Serviva lucidità, avere la forza mentale di affrontare ogni difficoltà. La prossima partita del Flamengo sarà quella contro il fanalino di coda Los Angeles FC, che in questo Mondiale per Club non è ancora riuscito a prendersi nemmeno un punto ed è già sostanzialmente eliminato.