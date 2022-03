In casa Juve una delle situazioni che più delle altre sta generando dibattito è quella legata al futuro di Paulo Dybala. L'argentino infatt non ha ancora rinnovato e la sensazione che possa arrivare un accordo tra le parti diventa sempre più remota. Su questa situazione è intervenuto anche l'ex attaccante della Sampdoria Francesco Flachi che, ha parlato ai microfoni di TMW.



'A volte ci si deve gestire a livello fisico e mentale. E avere la voglia. Vedendo uno come lui con quelle qualità, così discontinuo, per me sta già pensando ad altro. Se non riesce a fare la differenza, è perché mentalmente non c'è più. Ed è meglio separarsi in questi casiì.