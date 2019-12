Una settimana di pausa per la Juventus, prima di tornare in campo lunedì 30, quando nel pomeriggio riprenderanno gli allenamenti alla Continassa in vista della sfida col Cagliari, la prima del 2020. I bianconeri cercano subito una svolta con l'obiettivo di conquistare i tre punti per mettere alle spalle velocemente la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio.