Lanon poteva concludere in maniera migliore questo 2022, grazie alla netta vittoria ottenuta nel big match di ieri sera contro laper 3-0. Si è trattato di un match che non è mai stato messo in discussione, con i bianconeri che hanno mantenuto il controllo del gioco per tutti i 95 minuti disputati, senza mai andare in affanno e soprattutto senza mai subire l'avversario. E' forse questo che conforta maggiormente ogni singolo tifoso juventino, ovvero l'atteggiamento mancato nella prima parte di stagione e che ora sembra essere totalmente emrso negli uomini di Max Allegri, a partire da Adrien. Il francese è infatti la rivelazione più sorprendente della rinascita bianconera, con l'ex Psg che sembra essersidi Madama a suon di gol e assist, oltre ad una notevole fisicità che gli permette diin mezzo al campo.- Lo si è visto anche ieri sera con la 'sfida nella sfida' a, oggetto dei desideri dellìintero popolo juventino. Il Sergente infatti non è praticamente sceso in campo e lo si è visto anche nel pallone incredibilmente perso in occasione della ripartenza che ha scaturito la prima rete di Moise Kean, quella che ha sbloccato il match. Ma a recuperare quel pallone è stato proprio Rabiot, che prima lo ha sdradicato dai piedi del serbo, poi ha lanciato il classe 200 a tu per tu con Provedel. E' stato il primo di, il qualecon l'imponenza della sua fisicità e un passo nettamente superiore al centrocampista biancoceleste. Rabiot che per lunghi tratti è riuscito anche a far correre a vuoto Milinkovic, usando intelligenza tattica su come aggirarlo per poi dominarlo nelle giocate. Facendo un bilancio dunque, se fino a qualche settimana fa l'unica 'esigenza' a centrocampo della dirigenza della Continassa sembrava essere proprio Milinkovic, ora più di un attenzione va rivolta anche alla situazione contrattuale di Rabiot.