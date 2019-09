La Uefa ha preso la sua decisione e per il match di cartello del primo turno del girone D di Champions League fra Atletico Madrid e Juventus ha designato una sestina arbitrale proveniente dall'Olanda. A dirigere la gara al Wanda Metropolitano di Madrid sarà Danny Makkelie. Prima volta, per Makkelie, con la Juventus: il fischietto debutta alla corte della Vecchia Signora. Sono invece due i precedenti con l'Atletico Madrid. La prima volta è datata 28 luglio 2011: preliminari di Europa League, con la squadra rojiblanca che s'impose per 2-1 contro lo Stromgodset (rosso a Miranda); la seconda arrivò a Madrid nella super sfida tra Colchonerso e Chelsea (dicembre 2017, 1-1).