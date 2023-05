Caduta libera.E' un tonfo pesante e che lascia un segno inevitabilmente profondo, quello di una stagione che ora è virtualmente finita. A due giornate dal termine, infatti, con la penalizzazione arrivata nell'immediato prepartita (10 punti tolti)Anche con tutte le giuste attenuanti del caso, anche con gli alibi che questa squadra ha, allenatore compreso. L'ultima figura fatta stasera è il segnale più forte di ciò che si è rotto, ma questa volta il tempo per recuperare e rimettersi in piedi non c'è, a patto che ce ne sia ancora la forza.Ma ricapitoliamo velocemente.Fuori dalla lotta scudetto dopo il 5-1 a Napoli. Fuori dalla Coppa Italia nello scontro con l'Inter dopo un ritorno impalpabile a San Siro. Fuori dall'Europa League contro il Siviglia, con tanta sfortuna e con il rammarico di non essere riusciti a fare di più.E così, senza più obiettivi, con un colpo alla volta, sul campo e fuori, la Juve è arrivata sfinita. Sfinita come Allegri che in conferenza ammette: "Sono stanco anche io, sembra che mi scivoli tutto addosso, ma è umano, permettetemelo". Un allenatore che sembra quasi chiedere pietà: "E' uno stillicidio, quattro mesi così, spero solo finisca presto e che si possa tornare a lavorare bene"."I ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare", è la difesa. E la spiegazione segue: "A Siviglia abbiamo fatto una buona partita, poi siamo usciti e sei finito svuotato perché i ragazzi ci tenevano a vincere l'Europa League. E arrivi a Empoli con ciò che rimane, ma va così. Siamo arrivati allo stadio e avevamo 69 punti, torniamo negli spogliatoi e sono 59. Alla squadra ho provato a dire che avevamo ancora un'opportunità, perché da 4 mesi si può parlare solo di opportunità".Sfibrata, scollata e persa,E mentre la curva chiamava tutti a gran voce solo in pochi hanno avuto la forza di restare e salutare - Szczesny, Gatti, Milik, Bremer, Kostic, Chiesa e Rugani - perché la realtà è quella di una squadra che ora ha davvero finito le energie mentali. Nei fischi, nelle delusioni e nei volti scuri si vede tutto e