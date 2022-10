La pagella di Tuttosport dell'arbitro diDanieleORSATO 5 Fischia poco o nulla, anche quando fa male a sorvolare su Cuadrado che va giù dopo un durissimo contrasto con Hernandez all ’alba dell ’ azione del vantaggio milanista. In precedenza, una “gomitata” di Vlahovic su un pallone avvelenato da Leao agita la curva rossonera: rapido check del Var Chiffi e via andare, malgrado permanga la sensazione che il serbo allarghi leggermente il gomito in direzione della palla.