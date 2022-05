L'ormai "solita" accoglienza. Dusan Vlahovic è arrivato al Franchi di Firenze e ha subito sentito i fischi del suo vecchio stadio. L'attaccante della Juventus, all'ingresso in campo con i compagni, è stato subito beccato dai suoi ex tifosi, che non hanno lesinato insulti - anche pesanti - esprimendo ancora tutto il dissenso per l'addio ai viola per approdare quindi alla Juventus.



LA REAZIONE DI DUSAN - Così come capitato in Coppa Italia, Dusan non ha ovviamente risposto, anzi ha continuato a parlare con i propri compagni, pur sentendo fischi e la disapprovazione degli ex supporters. Scene che non vorremmo vedere, e che invece puntualmente vediamo in tutti gli stadi. Anche per Chiellini, all'ultima in Serie A, sono arrivati copiosi fischi.