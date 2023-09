Riguardo ai fischi che la squadra ha ricevuto dai tifosi in alcune occasioni in questo inizio di campionato, Massimiliano Allegri ha risposto così: "Fastidio non ne deve dare. Sono situazioni da vivere come un'opportunità di stimolo per fare meglio. Quest'anno dobbiamo sapere tutti che l'anno prossimo se la Juventus avrà l'opportunità di giocare in Champions sarà un risultato per tutti. Concentrati su questo, parlo per chi è alla Continassa e i tifosi, che ci possono dare una grossa mano. Giocare in Champions è un palcoscenico diverso e molto più bello".