Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Ma stavolta i fischi contro la squadra hanno fatto rumore, parecchio. Vuoi per la difficoltà nel registrarli (la squadra non è certamente in salute, ma gli obiettivi sono tutti a portata di mano), vuoi per una innaturale sfiducia nei confronti della guida tecnica. "Come al Bernabeu", ha sentenziato Sarri. E c'è chi l'ha compreso più di tutti, ossia Cristiano Ronaldo. Una vita a Madrid, milioni di gol e trofei. Ma pure qualche fischio.



IL RETROSCENA - Sì, è capitato. Eccome. Il tecnico bianconero ha citato un Real Madrid-Chelsea, quello della scorsa stagione (con un Real un po' così), ma come ricorda La Gazzetta dello Sport bastava andare anche ai tempi del suo CR7: "Ronaldo è stato fischiato a più riprese dai parrocchiani dello stadio del quartiere Chamartin, e resta celebre un suo «fodase», letteralmente «fottetevi», rivolto al pubblico nella sconfitta per 4-3 con lo Schalke di Di Matteo nella calda primavera del 2015, quando CR7 venne fischiato per due partite di fila", si legge sulla Rosea. Capitò anche a Benzema, Bale e... Di Stefano.