Hanno fatto molto discutere i fischi riservati adnella serata degli addii di. Una parte dei tifosi bianconeri - oltre a quelli che hanno effettivamente fischiato il presidente - li approva, non contenta delle ultime scelte compiute in dirigenza (tra le quali va annoverato il mancato rinnovo della Joya). Altri invece li condannano fermamente, convinti che nove anni di trionfi e vittorie meritino più riconoscenza.Sull'argomento - interpellato su- è intervenuto anche il neo-direttore di Tuttosport, Guido, che ha individuato le cause dei fischi ad Agnelli: "Il mancato rinnovo a Dybala non è condiviso da un parte di tifosi e il fattore emotivo di un giocatore che piange a dirotto incide non poco. E poi non scordatevi del problema ultras", ha scritto.