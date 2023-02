Dopo i fischi ricevuti martedi sera allo Stadium contro la Lazio al momento del suo ingresso in campo, il procuratore Giovanni Branchini è intervenuto in difesa del suo assistito Mattia De Sciglio e lo ha fatto attraverso un post condiviso sul suo account Instagram.'De Sciglio non ha mai fatto la spia! Ma non si può entrare nei dettagli perché sarebbe un reato. E con il Monza ha giocato dopo un solo allenamento/partitella a quattro mesi dall’ultima partita giocata… Ed è stato in campo 60 e passa minuti senza avere responsabilità sui gol subiti. Quei fischi sono peggio di una penalizzazione. Lui è una persona molto corretta e il tempo lo dimostrerà, anche ai più disinformati'.