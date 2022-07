Bobby, accostato anche alla Juventus nei giorni scorsi, parla così del suo futuro, chiarendo quelle che saranno le prospettive per la sua carriera., amo questa squadra, i tifosi, la città. Mi sono adattato e ovviamente voglio restare", le parole dell'attaccante del Liverpool, raggiante dopo la vittoria in Community Shield contro il Manchester City di Guardiola. Parole che seguono quanto raccontato anche dal tecnico, Jurgen Klopp: "Firmino per me resta, è un giocatore importante per questa squadra". E allora, la Juve potrebbe già arrendersi.