"La Fiorentina ringrazia i tantissimi tifosi che saranno allo stadio accanto alla squadra per la partita Fiorentina-Juventus di mercoledì". Inizia così il messaggio che il club viola ha voluto diffondere alla vigilia del match contro i bianconeri, valido per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Una partita mai banale, quella che vede contrapposte le due squadre, tantomeno in questa occasione, che vedrà il ritorno di Dusan Vlahovic allo Stadio Franchi dopo il trasferimento di gennaio tra i rivali della Vecchia Signora, subito etichettato come tradimento.

L'atmosfera sarà caldissima, e nel quartier generale viola lo sanno bene. Da qui il monito a tutti coloro che saranno presenti allo stadio, anche per evitare multe o squalifiche: "Il Club viola - si legge in una nota ufficiale - invita anche in questa occasione i nostri tifosi a sostenere la squadra con tutta la loro passione, il loro cuore e la loro straordinaria ironia, facendo sentire per tutti i 90 minuti l'amore per i nostri colori, evitando cori razzisti e discriminazioni che nulla hanno a che vedere con la nostra cultura e la nostra storia".

Il messaggio è chiaro. E il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato...