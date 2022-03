A Firenze quella contro la Juventus non è mai una partita normale. E lo è ancora meno oggi, visto che vale una semifinale di Coppa Italia, che il popolo viola non è così abituato a giocare di recente, e visto il ritorno in città di Dusan Vlahovic dopo l'addio a gennaio. Ma c'è chi in vista della gara di stasera ha preso una decisione singolare.



"Postini Fiorentini - si legge nel comunicato sui social - rende noto che in occasione della partita di domani Fiorentina - Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, le spedizioni non saranno effettuate con la stessa cura di sempre nelle seguenti vie:



Via di Tacchinardi

Via Moggi

Via Lippi (e Macia)

Via Agnelli

Via di Buoninsegna

Viale Torricelli (solo i numeri pari)

Borgo Allegri

Via della Chiesa

Via casa Morata

Via di Lapo



Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale.

Insomma, una partita come le altre".