Titola così nell'edizione odierna Tuttosport, il giorno dopo un incontro tra Joe Barone, DG della Fiorentina, e Darko Ristic, agente dell'attaccante serbo. Pensare che un rinnovo sia di nuovo possibile è impresa ardua: probabilmente, si è trattata di una prova di disgelo tra le parti, perché il tempo stringe e gennaio è dietro l'angolo. L'obiettivo potrebbe essere quello di trovare una soluzione condivisa sulla cessione: possibile, se le soluzioni auspicate sono diametralmente opposte?Firenze, Londra, Torino. Intrigo, già. O strategie? Quella della Fiorentina, che vorrebbe cedere all'estero Vlahovic e che non dovrebbe avere difficoltà nel trovare offerte economicamente allettanti: quella dell'Arsenal è una certezza, come sembrerebbe altrettanto la non volontà di Vlahovic di trasferirsi oltremanica: "una prospettiva che non lo attrae", afferma Tuttosport, mentre invece Dusan "strizza l'occhio alla Juve". Ma vorrà aspettarla? In questo momento, il mercato è sì al centro dei pensieri bianconeri, ma per altre questioni. Passate, più che future. Ma il campo non mente e l'attacco bianconero continua a non decollare. A dicembre se ne saprà di più, a gennaio scatterà probabilmente l'ora della verità: con Vlahovic sì, che potrà decollare. O almeno prenotare il biglietto: destinazione da scoprire.