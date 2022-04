"Firenze ci crede, Firenze è con voi... Forza Ragazzi!". Questo il messaggio che ladi Vincenzo Italiano troverà scritto... sull'aereo che la porterà a Torino per la semifinale di ritorno dicontro la, in programma domani alle 21.00 all'Allianz Stadium. Una sfida sentitissima, ancor di più in questa occasione in cui la partita regalerà l'ultima ambita tappa della competizione, contro la vincente del derby di questa sera tra Inter e Milan. L'atmosfera - anche in volo - è già caldissima.