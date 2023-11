Laè in procinto di stabilire un nuovo record stagionale di presenze allo stadio Artemioin occasione della partita Fiorentina-Juve. Attualmente, sono stati venduti 32.000 biglietti, superando il precedente record di 32.100 spettatori registrato durante la sfida con l'Atalanta. L'entusiasmo dei tifosi è evidente, e l'attesa per l'incontro con la Juventus sta raggiungendo livelli eccezionali. Inoltre, è prevista una spettacolare coreografia dalla Curva Fiesole, promettendo un'atmosfera emozionante e coinvolgente per tutti i presenti. L'evento si profila come una tappa fondamentale per la stagione calcistica, testimoniando la passione inarrestabile dei tifosi della Fiorentina.