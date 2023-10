Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha rilascato delle dichiarazioni anche sulle condizioni di Kayode, che salterà la Juventus.'Ha subito questa distorsione, nulla di grave ma sono sempre fastidiose. Mi auguro di riaverlo a posto in due settimane, perché sta crescendo ed è importante per noi. Mi dispiace perché era in un momento positivo, ma può capitare. L'importante è che rientri in campo al massimo della forma, poi lo riavremo applicato e concentrato come era prima'.