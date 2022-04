Scende in campo la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli. L'avversario è il Fiorenzuola. La vittoria alla squadra ospite la regala Riccardo Stronati. Non è della sfida Fabio Miretti che è stato trattenuto in pianta stabile da Massimiliano Allegri per sostituire l'infortunato Manuel Locatelli.



IL TABELLINO



Marcatori: 62' Stronati (F)



Fiorenzuola:(4-3-3): Battaiola; Potop (87' Danovaro), Cavalli, Ferri, Guglieri; Piccinini, Nelli (71' Giani), Stronati (78' Fiorini); Mamona (71' Oneto), Mastroianni, Sartore (78' Bruschi)



A disposizione: Burigana, Dimarco, Ghisolfi, Zunno, Bruschi, Oneto, Gerace, Giani, Fiorini, Arrondini, Danovaro, Varoli.



Juventus Under 23 (4-2-3-1): Israel; Barbieri, Riccio, Poli, Verduci (87' Anzolin); Barrenechea, Zuelli (87' Leone); Compagnon (58' Sersanti), Soulé, Iocolano (58' Brighenti); Da Graca (58' Sekulov).



A disposizione: Raina, Siano, Anzolin, Sekulov, Leone, Brighenti, Sersanti, Palumbo, Cudrig, Boloca, Lipari.



Ammoniti: Nelli (F), Barrenechea (J), Potop (F), Battaiola (F), Bruschi (F), Brighenti (J), Ferri (F)



Arbitro: Simone Galipò di Firenze



90' - Si conclude la sfida. Trionfa il Fiorenzuola grazie a Stronati



87'- Occasione per la Juventus con la punizione dal limite di Soulè che trova la barriera



75'- Prova la reazione la Juventus con il gran destro da fuori di Zuelli ma il pallone è alto



71'- Doppio cambio Fiorenzuola fuori Nelli ammonito e Stronati per Giani e Oneto



69'- Ammonito anche Potop per il Fiorenzuola



62'- Fiorenzuola in vantaggio con la volata a sinistra di Sartore che trova libero Stronati in mezzo all'area



60'- Ammonito Barrenechea



52'- Per il Fiorenzuola calcia Nelli dal limite dell'area, palla deviata in angolo, ma conclusione insidiosissima



46'- Inizia la ripresa



45'- Si conclude il primo tempo



41'- Calcia il Fiorenzuola in porta ma esce di poco



34'- Ci prova Zuelli con un tiro a giro ma la palla è alta



29'- Fiorenzuola di nuovo con la conclusione al volo di Sartore che esce di poco al lato



21'- Punzione Fiorenzuola con Ferri che prova la conclusione dalla lunga distanza ma trova la barriera



18'- Ancora Fiorenzuola con il tiro da fuori di Sartore controllato da Israel



11'- Il Fiorenzuola spinge in avanti con Mamona che cerca un compagno ma è fallo su Riccio



3'- Doppia occasione Fiorenzuola ma bravo Israel nella respinta



1'- Inizia la sfida