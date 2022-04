La Juventus Under 23 ospite del Fiorenzuola viene sconfitta per uno a zero. A segno per gli emiliani Stronati dopo un'ora di gioco. Queste le nostre pagelle:



ISRAEL 6,5 - Ad inizio partita inizia bene facendosi trovare pronto. Sulla rete subita non ha colpe.



BARBIERI 6 - Ci prova ma non basta. Sulla corsia prova a spingere ma senza mai essere incisivo.



RICCIO 6 - Di testa è molto attento. Qualche sbavatura sul gol.



POLI 6,5 - Si immola per murare una conclusione potenzialmente pericolosa. È preciso e attento nelle chiusure.



VERDUCCI 5,5 - Non brilla mai. Non riesce a spingere e a farsi vedere, Mamona è un avversario complesso. Dal 87' Anzolin S.V.



BARRENECHEA 6 - Alti e bassi, luci e ombre. Sembra voler trascinare la squadra ma poi viene ammonito. ZUELLI 7 - Uno dei pochi a provarci sempre. Grinta e voglia di trascinare la squadra. Probabilmente il migliore in campo ma non basta. Dal 84' Leone S.V.



COMPAGNON 5,5 - Mai in partita. Tocca pochissimi palloni e non riesce mai ad incidere. Dal 58' Sersanti 6



SOULÈ 5,5 - Prova a regalare il pareggio con una punizione dal limite verso la fine ma si schianta contro la barriera. La squadra si affida a lui che è quello con maggiori qualità ma non incide.



IOCOLANO 6 - Corre e spende molto, ci prova ma non basta. Dal 58' Brighenti 5,5 si fa scovare in fuorigioco per due volte consecutive, potevano essere delle buone occasioni.



DA GRACA 5,5 - Non una partita semplice, riceve pochissimi palloni e non li gestisce al meglio. Dal 58' Sekulov 5,5 non riesce ad entrare in partita, poco cercato.



All. Zauli 5,5 - Una squadra con poche idee di gioco, spesso surclassata dal Fiorenzuola. Anche i cambi non bastano.