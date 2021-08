La Fiorentina sta resistendo a diverse offerte per Dusan Vlahovic, ma fino all'ultimo giorno di mercato non si può escludere al 100% la sua cessione per un'offerta congrua. E nel caso in cui il centravanti serbo dovesse effettivamente lasciare il club viola, secondo Sky Sport gli obiettivi per sostituirlo sono due attaccanti che sono stati in orbita Juve:, inseguito a gennaio di quest'anno dai bianconeri, eche nella Juve ci è cresciuto e a lungo si è parlato di un suo possibile ritorno a Torino.