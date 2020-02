Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha parlato della nuova generazione di talenti in giro per l'Europa: "Sta nascendo una generazione di talenti targata 2000. Haaland è un fenomeno, ha già segnato 10 gol in Champions. Incredibile. Poi, c’è Sancho, bravo, bravo. E c’è Kulusevski. La nostra classe può lasciare il segno nel calcio mondiale. Chiesa? Io e Federico ci frequentiamo anche fuori dal campo. Insieme abbiamo creato un bel gruppetto di amici affiatati. Del Chiesa calciatore non saprei cosa dire rispetto a quello che tutti sanno. Basta vederlo in azione per capire quanto sia forte. Io invece sono conquistato dal Chiesa ragazzo. È rimasto umile nonostante sia sulle prima pagine dei giornali da tre anni. Nonostante sia etichettato come un giocatore che vale tanti, tanti soldi. Insieme possiamo fare ancora di più. Dobbiamo dare sempre il cento per cento".