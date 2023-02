L'allenatrice della ACF Fiorentina Femminile Patriziaha parlato ai canali ufficiali della società per presentare la gara di domani contro la Juventus Women. Le sue parole:"È un match che non ha bisogno di presentazioni. Queste sono le partite che tutti, giocatrici ed allenatori, vorrebbero affrontare. Al di là dell’importanza della sfida, Fiorentina-Juventus è una partita che evoca emozioni importanti per la città e per i tifosi. Quello che posso dire è che noi siamo dentro queste emozioni. La Juventus arriva a Firenze dopo la sconfitta contro il Milan. Noi arriviamo invece dopo un pareggio ingiusto in Coppa Italia. A Milano alcune scelte hanno condizionato il nostro percorso in coppa e questo ci deve far arrivare alla partita consapevoli e arrabbiate, a prescindere da come arriveranno loro"."Credo che vada perseguita la strada della prestazione, della collaborazione e dell’idea di calcio che si vuole proporre. Mettiamo al centro le giocatrici ed il loro senso di collaborazione e di sacrificio, il risultato ne sarà la conseguenza, fermo restando che c’è sempre un avversario. Quello che so è che non vogliamo essere spettatori ma protagonisti. Stiamo lavorando dal primo giorno per dominare il gioco quando abbiamo la palla e per riconquistarla il prima possibile quando ce l’hanno gli altri. Questa è la nostra idea di calcio e domani dobbiamo opporla a quella della Juventus".