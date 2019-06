Prende corpo il mercato in uscita dell’Empoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi sul taccuino di del ds della Juventus Fabio Paratici sarebbe Hamed Traoré, centrocampista autore di un campionato da protagonista. A causa della retrocessione dei toscani, sembrava destinato a lasciare il club di Corsi per fare rientro alla Fiorentina. Tuttavia, la cessione del club viola potrebbe cambiare le carte in tavola e rimettere nuovamente Traoré sul mercato, agevolandone l’addio. Anche per questo motivo, i bianconeri sono pronti a sferrare l’assalto nelle prossime settimane. La trattativa sembra pronta a decollare.